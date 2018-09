Mihaela Rădulescu s-a pozat așa și publicat imaginile! A fost la un pas să arate zona intimă

10:30

Este un lucru deja bine ştiut faptul că Simona Traşcă este una dintre bombele sexy din showbizul românesc, dar sâmbătă a încins temperaturile în termometre peste limită. Blondina a avut o apariție de-a dreptul senzaționala la piscină din Capitală. Atenție! Imagini nerecomandate cardiacilor.(CITEȘTE ȘI: CELEBRUL POLITICIAN A MĂRTURISIT JUDECĂTORILOR CĂ FOSTA SOȚIE S-AR FI PROSTITUAT: ”FAPTELE AU FOST […] The post FOTO HOT! Simona Traşcă, apariţie de infarct la piscină! appeared first on Cancan.ro.