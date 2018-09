CFR CLUJ - VIITORUL 1-2 // Continuă deraiajul! Viitorul se impune incredibil pe terenul lui CFR Cluj » Un gol de la 40 de metri a dat startul revenirii!

18:20

Maria Sharapova (22 WTA) și-a păstrat neatins bilanțul în sesiunile de seară la New York, adunând după succesul cu Jelena Ostapenko (10 WTA) cea de-a 22-a victorie din tot atâtea meciuri disputate sub reflectoare. Pentru al doilea an la rând, rusoaica ajunge în a doua săptămână de la US Open, iar meciurile disputate seara se pare că o hrănesc cu energie și inspirație. ...