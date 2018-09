Atmosferă INCENDIARĂ și o surpriză uriașă pentru public! Vlad Bișu a făcut show cu hitul "Can't Hold Us", în varianta românească!

20:20

Surpriză uriașă în cel de-al optulea sezon al emisiunii „X Factor”! Pe scenă și-a făcut apariția Evelina Negru, o puștoaică de doar 15 ani, venită tocmai de la Chișinău! Se spune că vârsta nu contează deloc atunci când există pasiune și dăruire pentru muzică. Asta a demonstrat și Evelina, care și-a învins emoțiile pentru a urca pe scena „X Factor” în acest sezon. Aparent timidă, concurenta a demonstrat tuturor că poate interpreta piesa "Tell me you love me" a celebrei Demi Lovato, într-o manieră...