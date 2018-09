Statele Unite le-au propus palestinienilor o confederaţie cu Iordania, susţine o sursă israeliană

16:40

Ediţia din acest an a Festivalului Internaţional "Cerbul de Aur", aflată la final, reprezintă un nou început pentru cei care au reluat această iniţiativă după nouă ani.Edilii Braşovului şi-au arătat deplina disponibilitate ca festivalul să continue în viitor şi şi-au exprimat duminică tot sprijinul în acest sens."Organizarea a decurs foarte bine. Am participat în toate aceste seri şi am văzut şi reacţia publicului. Şi consider că atât braşovenii, cât şi turiştii au fost încântaţi de acest eveniment, care s-a desfăşurat în condiţii foarte bune. Braşovul şi localităţile din jur au beneficiat de o expunere foarte bună. Artiştii s-au deplasat la multe monumente istorice. (...) Avem convingerea că pe viitor vom avea rezultate din ce în ce mai bune ", a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, într-o conferinţă de presă.Primarul Braşovului, George Scripcaru, speră şi el ca "Cerbul de Aur" să aibă loc şi în anii viitori şi vrea organizarea să fie făcută din timp."Sper ca acest eveniment să fie un nou început. Şi solicit Televiziunii publice şi Ministerului Culturii, care gestionează situaţia la nivelul Guvernului, să ia în calcul ca acest eveniment să fie stabilit din acest an pentru anul viitor, astfel încât să ne gândim la o proiecţie foarte clară a bugetului. Cred că am făcut o treabă bună împreună. (...) Cred că am reuşit să facem ceea ce trebuie ca parteneri în ceea ce priveşte etapele pe care le-am parcurs împreună", a spus edilul, care a dorit să le mulţumească public tuturor celor care au făcut posibilă organizarea Festivalului Internaţional "Cerbul de Aur" 2018.Secretarul de stat în Ministerul Culturii Mădălin Voicu, membru al juriului, s-a declarat "foarte impresionat" de ceea ce au reuşit să realizeze autorităţile locale, dar şi organizatorii festivalului, respectiv Televiziunea Română. El a subliniat că evenimentul de la Braşov a marcat Anul Centenar, dar şi un act artistic bine făcut."Ca participant la "Cerbul de Aur", în 1968, pot spune că diferenţele sunt mari (...), dar ceea ce am văzut la Braşov este de notorietate. Şi a fost o reuşită din toate punctele de vedere. Emoţional vorbind, am fost în calitate de om de cultură, de muzician şi am judecat cu multă rigurozitate, fără să fiu subiectiv, tot ceea ce s-a întâmplat pe scenă şi în culise. Şi pot spune că performanţa e maximă", a spus Mădălin Voicu.Directorul festivalului, Smaranda Vornicu Shalit, fiica celui care a fondat prima oară acest proiect, Tudor Vornicu, a subliniat că se încheie un capitol extrem de important."Ediţia "Cerbului de Aur" din acest an este încadrată de aniversarea a 50 de ani de la debutul "Cerbului de Aur", dar şi a Centenarului. Şi le mulţumesc Ministerului Culturii şi autorităţilor locale. Este un proiect exemplar. În jurul acestui festival s-au creat tot felul de evenimente, de expoziţii retrospective, care au oferit celor prezenţi la festival un program complex. Au existat mici stângăcii, dar, odată ce maşinăria s-a pus în mişcare, sper să existe în viitor şi să arate tot mai bine. (...) Din punct de vedere tehnic, s-a văzut şi din piaţă, şi de la televizor, evenimentul a arătat impresionant. (...) Din punct de vedere al invitaţilor care au urcat pe scenă, show-urile au fost de calitate, publicul a reacţionat la ele. Referitor la concurs, le mulţumesc tuturor concurenţilor şi îi felicit pe câştigători", a spus directorul "Cerbului de Aur" 2018.Festivalul a debutat în anul 1968 şi a avut 17 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2009.Desfăşurat în perioada 29 august - 2 septembrie, în Piaţa Sfatului din Braşov, în anul Centenarului României şi semicentenarului "Cerbului de Aur", festivalul a avut în acest an un format special, cu o gală aniversară, două zile de concurs, o gală a festivalului, spectacolul "România Centenar" şi evenimente adiacente. AGERPRES este partener media la acest eveniment. AGERPRES/(A - autor: Cătălina Matei, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)