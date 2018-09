L-am găsit pe celebrul Tarzan! Banca l-a executat silit și…

13:40

Delia face ce face și iar își lasă fanii cu gurile căscate. De data aceasta, totul s-a întâmplat pe scena festivalului „Cerbul de Aur”, acolo unde artista a susținut un show de zile mari.(NU RATA, AICI: INIS NEZIRI ESTE CÂȘTIGĂTOAREA TROFEULUI CERBUL DE AUR 2018. LISTA COMPLETĂ A LAUREAȚILOR) Vineri seară, 31 august, Delia a urcat […] The post Delia a făcut senzație la festivalul ”Cerbul de Aur” cu ținute de 5000 de euro! appeared first on Cancan.ro.