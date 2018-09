Incendiu violent la Muzeul Național din Rio de Janeiro. Colecţia de 20 de milioane de obiecte, posibil distrusă complet

16:50

Un portar de 13 ani a decedat, sâmbătă, în urma unei ciocniri cu un coechipier, într-un meci de fotbal disputat în Olanda, relatează DPA. Clubul MvR Heerenberg a precizat că portarul de 13 ani şi-a pierdut cunoştinţa în urma ciocnirii survenite sâmbătă şi a decedat la un spital din apropiere de Nijmegen, după ce toate […] The post Un portar a murit după ce s-a ciocnit cu un coechipier. Tragedia a amintit de ce a pățit Neșu appeared first on Cancan.ro.