Încă 81 MILIOANE de euro în conturile lui Ion Țiriac

Balazs Barabas: Senatorul John McCain a murit de curând, dar ca un ultim gest a trimis o scrisoare pentru România, în care spunea cât de importantă este lupta anticorupţie. Cum suntem priviţi, în acest moment, din Statele Unite? George Maior: Este o mare pierdere pentru politica americană. Aş vrea să vă spun că am avut onoarea să discut cu domnia sa de mai multe ori şi chiar cu prilejul zilei naţionale să adreseze un mesaj special României legat printre altele şi de susţinerea comună a valorilor pe care se clădeşte acest parteneriat. Într-adevăr, această problemă legată de aspectele axiologice, de valori democratice este o temă a dialogului strategic româno-american, alături de cea de securitate, de cea politică, cea economică, de cea culturală. Eu consider că, aşa cum în repetate rânduri s-a exprimat conducerea americană, prin diverse instituţii, inclusiv sau îndeosebi departamentul de stat american, România a făcut în ultimii ani, şi aici vorbim de o durată mai lungă de timp, progrese mari, fiind la un moment dat dată ca un model în regiune sub aspectul modului în care s-a aplicat legea în România. Dialogul va continua întotdeauna ca între doi prieteni, aliaţi, care îşi spun direct preocupările, care pot da sugestii într-o relaţie simetrică şi echilibrată, nu o relaţie cum încearcă s-o portretizeze unii, de subordonare într-un fel, sau una care să fi... să atace elemente legitime ale suveranităţii româneşti. Văd că acest termen se foloseşte din ce în ce mai des. Un aspect fundamental al suveranităţii, pentru cei care ştiu istorie, este faptul că şi acest concept a progresat sub multe planuri, inclusiv pe cel al valorilor. Deci este o temă aflată în atenţie, în discuţie, în conversaţia noastră politico-strategică cu prietenul nostru american. Balazs Barabas: Preşedintele Trump are un stil destul de neobişnuit şi de imprevizibil de a face politică. Se răsfrânge această personalitate şi această abordare şi asupra departamentului de stat, de exemplu în discuţiile pe care le aveţi cu dl. Pompeo? George Maior: Este mult mai coerent şi articulat în viziunea strategică decât s-ar părea ca percepţie la prima vedere. Coerent în promovarea intereselor strategice americane, aşa cum trebuie să fie, în viziunea sa. Dialogul este foarte bun cu dl. Pompeo. Dl. Pompeo de când a preluat departamentul de stat a reuşit şi o reformă substanţială în zona comunicării cu diversele ambasade, inclusiv cu noi. Cunoaşte foarte bine realităţile din România, am avut privilegiul să fiu decorat de domnia sa înainte de a prelua această funcţie, pe vremea când era directorul agenţiei centrale de informaţii, am avut multiple discuţii. Repet, viziunea asupra zonei este una care plasează România ca un pivot în ceea ce priveşte promovarea relaţiei transatlantice, a securităţii regionale şi a modului în care ne raportăm la marile provocări care vin de la estul frontierelor NATO şi ale Uniunii Europene. Ceea ce este un progres strategic aş spune, în modul în care România îşi poate juca o şansă imensă în acest context internaţional foarte complicat şi incert, aşa cum aţi spus şi dvs. mai multe, pe digi24