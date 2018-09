Primul pompier dotat cu cameră de filmat pe cască este din Suceava

09:00

What’s Up a avut noi tennsiuni cu colegii din echipa Faimoșilor la Exatlon România, sezonul al doilea. What’s Up face parte din Echipa Faimoșilor din cadrul celui de-al doilea sezon al concursului Exatlon România, care se filmează în Repubșlica Dominicană și este difuzat de postul de televiziune Kanal D. Artistul nu prea se înțelege cu […] Post-ul What’s Up, enervat la Exatlon. „Este de o nesimțire rar întâlnită” apare prima dată în Libertatea.ro.