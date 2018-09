Aceștia sunt pesediștii care au lipsit de la MAREA ADUNARE a partidului

09:31

Sunt inca multe necunoscute in filmul interventiei brutale a jandarmilor din seara de 10 august, cand protestul pasnic al celor peste 100.000 de romani stransi in Piata Victoriei sa isi arate dezaprobarea fata de guvernul PSD-ALDE a fost reprimat cu gaze lacrimogene, tunuri cu apa si violente. Principala necunoscuta ramane cine, cand si de ce a aprobat interventia in forta, declaratiile pe aceasta chestiune ale oficialilor fiind contradictorii. Insa privind filmul acelei zile, a fost remarcat un prim punct de inflexiune - momentul in care jandarmii au folosit pentru prima oara gaze lacrimogene, sustinand ca protestatarii forteaza intrarea in curtea Guvernului si ca s-ar arunca cu "pungi cu urina si fecale" in fortele de ordine. Un alt moment care ridica un mare semn de intrebare este declaratia Jandarmeriei de la conferinta de presa din 11 august, cand eram anuntati, cu lacrimi in ochi, ca femeia-jandarm prinsa in mijlocul protestatarilor "ar putea ramane paralizata pe viata". Desi, din sursele Ziare.com, inca din noaptea de 10-11 august se primise o informare detaliata a starii bune de sanatate si jandarmeritei, informatie confirmata de ministrul Sanatatii. Care, la doar cateva ore distanta de declaratiile lacrimogene ale Jandarmeriei, informa ca femeia jandarm este in stare buna de sanatate, gata sa se intoarca la munca: "Ma asteptam la cu totul altceva", declara Sorina Pintea dupa ce a vizitat-o pe femeie la spital. Comisia de Apărare se va întâlni marți, în ședință, pentru audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, Prefectului Capitalei, Speranța Cliseru, și a comandantului Jandarmeriei. Marcel Vela, senator PNL și președintele Comisiei de Apărare, a anunțat că va convoca marți Comisia de Apărare, spunând: „Până astăzi, ministrul Carmen Dan nu a transmis Raportul MAI cu privire la abuzurile din 10 august, solicitat oficial încă din data de 24 august. Până în prezent, Biroul Permanent al Senatului nu a comunicat Comisiei de ce nu a aprobat solicitarea PNL de a avea activitate încă din data de 13 august pentru a afla ce s-a întâmplat la protestul din 10 august. Ședința Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din data de 27 august, a fost boicotată de senatori ai PSD".