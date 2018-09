Cod galben de ploi şi vijelii în 13 județe, până marți seara

19:10

Patru persoane, între care o fetiță de 11 ani, au fost rănite, duminică, în urma unui accident rutier produs pe DN 67, în localitatea Câmpu Mare, judeţul Gorj. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, Florin Chisim, a declarat că din primele informaţii reiese că două maşini s-au ciocnit, duminică, iar în […] The post Patru persoane, între care un copil, rănite după ce două maşini s-au ciocnit în județul Gorj appeared first on Cancan.ro.