Fotbal: Ligue 1 - Olympique Marseille a câştigat derby-ul cu Monaco

09:10

Jucătoarele americane de tenis Serena Williams, fost lider mondial, şi Sloane Stephens, campioana en titre, s-au calificat, duminică, la New York, în sferturile de finală ale turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului.Serena Williams a pierdut primul său set în acest an la Flushing Meadows, dar a reuşit să treacă de estoniana Kaia Kanepi (44 WTA) cu 6-0, 4-6, 6-3. Baltica, victorioasă în primul tur în faţa liderului mondial, Simona Halep, ajunsese până în sferturi la ediţia de anul trecut.Williams (36 ani), numărul 26 mondial, dar cap de serie numărul 17, va juca în sferturi contra cehoaicei Karolina Pliskova, cap de serie numărul opt, în căutarea titlului său cu numărul şapte la US Open.Sloane Stephens, numărul trei mondial, a trecut de belgianca Elise Mertens (15 WTA) în două seturi simetrice, 6-3, 6-3, în mai puţin de o oră şi jumătate.În faza următoare, Stephens o va întâlni pe letona Anastasija Sevastova (18 WTA), care a dispus în optimi de ucraineanca Elina Svitolina, numărul 7 mondial, cu 6-3, 1-6, 6-0. Sevastova se află în sferturi la US Open pentru al treilea an consecutiv.Karolina Pliskova, finalistă în 2016 la New York, a învins-o în optimi pe australianca Ashleigh Barty (17 WTA) cu 6-4, 6-4. Jucătoarea de la antipozi, care a avut un joc agresiv, cu 29 de lovituri direct câştigătoare şi 80% din puncte câştigate cu primul serviciu a fost lipsită de realism, notează AFP, nereuşind să transforme niciuna din cele opt mingi de break create, în timp ce Pliskova le-a fructificat pe ambele de care a beneficiat.AGERPRES (editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru)