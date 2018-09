Declarație halucinantă în cazul modelului mort în condiţii suspecte pe iahtul unui miliardar. Ce spun anchetatorii despre Sinead McNamara

19:50

De luni se întorc furtunile în partea de vest a ţării, iar până marţi seara, vor fi inclusiv căderi de grindină. Meteorologii nu exclud asemenea fenomene şi pentru restul ţării, dar într-o măsură mult mai mică. „Vorbim de un ciclon care s-a generat deja în partea central-sudică a continentului, de fapt vorbim de zona Mării […] The post Un ciclon se îndreaptă spre România. Țările afectate sunt deja sub cod portocaliu de furtună appeared first on Cancan.ro.