Istoria cinematografului Patria. Naziștii participau la spectacole în clădirea construită de nepotul lui Ion Creangă

11:00

Diana Bișinicu și-a însoțit fiica în prima sa zi la grădiniță din acest an. Riana este în ultimul an la grădiniță. Cântăreața Diana Bișinicu este mămica unei fetițe adorabile, care se numește Riana, din mariajul pe care îl are cu Cătălin Andrieș. Luni, 3 septembrie, Diana Bișinicu și-a dus fetița la grădință. Riana se află […] Post-ul Diana Bișinicu, emoții mari pentru fiica ei, în ultimul an de grădiniță. „Am trecut prin toate stările” | FOTO apare prima dată în Libertatea.ro.