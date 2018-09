Volei feminin: CSM Bucureşti a transferat două componente ale echipei naţionale a Japoniei

Echipa de volei feminin CSM Bucureşti le-a transferat, luni, pe jucătoarele Kanami Tashiro şi Inoue Kotoe, componente ale primei reprezentative a Japoniei, se arată într-un comunicat de presă remis AGERPRES.Campioana en titre a României are în acest moment patru jucătoare japoneze în lot, în afară de noile achiziţii mai fiind legitimate Naoko Hashimoto şi An Saita.Antrenorul turc al echipei CSM Bucureşti, Ferhat Akbaş, care este în acelaşi timp şi selecţioner al Japoniei, este convins că Tashiro şi Kotoe vor aduce un plus de calitate în jocul formaţiei sale."Suntem fericiţi că avem la CSM Bucureşti patru sportive de top din voleiul japonez. Ne vor da calitate şi viteză jocului, iar acest lucru îmi place în mod deosebit. Voi încerca să le fac pe Kotoe şi Tashiro să se adapteze cât mai bine, aceasta fiind prima lor experienţă la un club din afara Japoniei. Naoko şi An Saita şi-au arătat deja valoarea în voleiul european anul trecut şi ne vor ajuta şi acum. În noul sezon ne vom lupta să prestăm un volei de calitate, atât în campionatul României, cât şi în Liga Campionilor", a spus Akbaş.Ridicătoarea Kanami Tashiro este născută la 25 martie 1991, are 1,73 metri înălţime şi 70 de kilograme şi a participat cu naţionala ţării sale la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016.Inoue Kotoe, în vârstă de 28 de ani, născută la Kyoto, este una dintre cele mai bune jucătoare din lume pe postul de libero, fiind deţinătoarea mai multor premii individuale, printre care "Cel mai bun libero" la World Grand Champions Cup (2017) sau "Best Libero" la Asian Club Championship (2010).AGERPRES (AS-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru)

