Indicele ROBOR la 3 și 6 luni stagnează, la 9 și 12 luni crește ușor

22:20

Codrin Ștefănescu zis Fester ( poreclă venită din asemănarea izbitoare cu personajul omonim din “Familia Adams”) are o soție foarte “bună”, după cum se poate lesne observa. Alice Constantinică este, cu siguranță, una dintre cele mai sexy partenere de politician din țara noastră. Fostul secretar general adjunct al PSD are toate motivele să fie mândru […] The post Probabil e cea mai “bună” soție de politician! Bunăciunea șefulețului PSD a mai făcut plajă și fără sutien! appeared first on Cancan.ro.