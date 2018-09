Canotaj: România, locul 1 în clasamentul pe naţiuni la CE de tineret, cu opt medalii de aur

România a ocupat locul 1 în clasamentul pe naţiuni la Campionatele Europene de tineret la canotaj (Under 23), desfăşurate în 1 şi 2 septembrie la Brest (Belarus), cu opt medalii de aur, informează Federaţia Română de Canotaj pe contul oficial de Facebook.Delegaţia ţării noastre, care a participat la 13 probe, a fost urmată în ierarhie de Grecia (5 aur, 1 argint, 1 bronz) şi Germania (4 aur, 3 bronz).Echipajele româneşti au obţinut medaliile de aur la următoarele probe:FemininDublu vâsle - Larisa Elena Roşu, Nicoleta Ancuţa BodnarPatru rame - Mădălina Hegheş, Amalia Bereş, Cristina Georgiana Popescu, Roxana Paraşcanu)Patru vâsle - Elena Logofătu, Georgiana Vasile, Nicoleta Paşcanu, Simona Geanina Radis)MasculinSimplu - Mihai ChiruţăDublu rame - Dumitru Alexandru Ciobîcă, Florin Sorin LehaciPatru plus unu - Alexandru Chioseaua, Mugurel Vasile Semciuc, Gheorghe Robert Dedu, Constantin Cristi Hîrgău, Adrian MunteanuPatru rame - Mihai Vasile Ţigănescu, Cosmin Pascari, Ştefan Constantin Berariu, Ciprian HucOpt plus unu - Andrei Alexandru Tănasă, Marian Cireaşă, Alexandru Chioseaua, Nicu Iulian Chelaru, Bogdan Sabin Baitoc, Mugurel Vasile Semciuc, Gheorghe Robert Dedu, Constantin Cristi Hîrgău, Adrian MunteanuAu obţinut locul 4 echipajele feminine de dublu rame (Mădălina Caşu, Geanina Dumitriţa Juncănariu) şi opt plus unu (Monica Andron, Raluca Dinulescu, Andreea Popa, Ioana Mădălina Moroşan, Maria Magdalena Rusu, Vasilica Alexandra Rusu, Andreea Budeanu, Roxana Anghel, Victoria Ştefania Petreanu).Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a declarat că România se poate baza pe aceşti tineri sportivi la Jocurile Olimpice din 2020."A fost încă o superbă duminică de vară, în care am trăit marea bucurie şi mândrie de a asculta de opt ori imnul României la Campionatele Europene U23 de Canotaj, care au avut loc în Brest, Belarus. Sunt mândră de aceşti minunaţi tineri canotori, care au dus din nou România pe locul 1 în Europa şi pe care ne putem baza din plin, în anii ce urmează, cu gândul mai ales la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Ţin să îi felicit pe toţi sportivii care au participat la aceste CE şi, în mod special, pe cei care au cucerit medaliile de aur: băieţii de la patru plus unu rame, fetele de la patru rame, simplu băieţi, dublu rame băieţi, fetele de la dublu vâsle, pe băieţii de la patru rame, pe fetele din patru vâsle, precum şi pe băieţii de la opt plus unu", a spus preşedinta FRC."Urmează Campionatele Mondiale pentru seniori, care vor avea loc între 8 şi 16 septembrie, la Plovdiv, în Bulgaria. Aşa cum anul trecut ne-am întors cu rezultate de prestigiu şi medalii de aur, tocmai de peste ocean, de la Sarasota, am încrederea şi convingerea că o putem face şi acum. Unii dintre laureaţii de la CE din Belarus vor lupta şi la Plovdiv, în timp ce restul sportivilor se vor pregăti la Snagov pentru Campionatele Naţionale. Sunt suficiente motive să avem încredere în ei. O competiţie s-a terminat, foarte curând începe alta acesta este sportul", a adăugat Elisabeta Lipă.AGERPRES (AS-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: www.frcanotaj.ro

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres