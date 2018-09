A facut jumatate de milion de dolari intr-un an!

10:50

Sinead McNamara, fotomodelul australian găsit mort în condiții suspecte pe iahtul unui magnat din Mexic, s-ar fi sinucis. Declarația halucinantă a venit din partea unuia dintre anchetatori. Vă reamintimă că tânăra a fost descoperită în stare critică la bordul vasului de lux şi, ulterior, a decedat în drum spre spitalul Hygeia din Atena, informează presa