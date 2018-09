Doliu în muzica internațională! Unul dintre membrii trupei The Bad Seeds a lui Nick Cave a murit!

14:40

Biletul Zilei 03.09.2018! Cu meciurile de fotbal din ce în ce mai rare, dată fiind pauza cauzată de echipele naționale, în scena bet-ului intră în aceste zile duelurile din sportul alb. Am mers la US Open, acolo unde am găsit 3 meciuri excelente. Biletul Zilei 03.09.2018! Optimile de finală de pe tabloul feminin propune o serie de meciuri extrem de interesante. Din ofertă am ales 3 dueluri în care avem încredere foarte mare că ne vor aduce win-ul. Biletul Zilei 03.09.2018! Primul duel se joacă d...