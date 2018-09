Mama lui Meghan Markle are picioare de podium la 62 de ani! Cum a fost pozată pe stradă

13:00

Două persoane au fost găsite decedate, luni, într-un apartament din municipiul Focșani, anunță ISU Vrancea. Poliția face anchetă. În urma unui apel primit la numărul unic de urgență 112, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru deblocarea unei uși la un apartament din municipiul Focșani, au informat reprezentanții ISU Vrancea. "S-a pătruns în locuință […]