Prezentarea la Abu Dhabi a tabloului "Salvator Mundi", pictat de Leonardo da Vinci, a fost amânată

20:00

Clubul italian Napoli a dezminţit luni că fotbaliştii săi Lorenzo Insigne şi Simone Verdi au fost înlocuiţi la pauza meciului de campionat cu Sampdoria (0-3) deoarece ar fi avut un conflict, relatează site-ul calciomercato.com.Vicecampioana Italiei a suferit o înfrângere grea duminică în deplasarea cu Sampdoria. La pauză, când scorul era 2-0, antrenorul oaspeţilor, Carlo Ancelotti, i-a schimbat pe Insigne şi Verdi. Decizia lui Ancelotti a dat naştere unor speculaţii, unii ziarişti afirmând că Insigne şi Verdi s-au certat la finalul primei reprize, iar tehnicianul i-a pedepsit înlocuindu-i.Napoli a reacţionat luni pe Twitter, dezminţind aceste informaţii, pe care le-a calificat drept invenţii, tipice unui jurnalism de proastă calitate. Everyone has the right to an opinion but making up stories that are entirely void of truth is no way to do journalism. Nor is repeating the 'news' without making any attempt to verify the facts. #ForzaNapoliSempre— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) September 3, 2018 Fundaşul român al lui Napoli, Vlad Chiricheş, a rămas duminică pe banca de rezerve.AGERPRES (autor: Mircea Lazaroniu; editor: Adrian Drăguţ, editor online: Ady Ivaşcu)