Atac cu microunde în Cuba. 30 de diplomați străini s-ar fi îmbolnăvit, spun cercetătorii

Greșeli mari în primul manual de Biologie de clasa a VI-a scos de editura Ministerului Educației. Disciplina are două manuale de la Editura Didactică și Pedagogică, care au antetul Ministerului, iar în cel de-al doilea sunt numeroase greșeli gramaticale. În premieră, elevii de clasa a VI-a vor învăța peste o săptămână de pe manuale făcute […] Biologia de clasa a VI-a. Inima și ficatul, puse greșit într-o fotografie care le prezintă elevilor sistemul de organe al omului