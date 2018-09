Gabriela Cristea, momente de gelozie: ”Erau două fete lângă Tavi…”

16:10

West Nile este un virus care se transmite prin înțepătura de ţânţar. Maladia e periculoasă, pentru că provoacă meningo-encefalită și, în unele cazuri, poate aduce chiar moartea celor infectați. Din nefericire, în țara noastră s-au înregistrat deja mai multe decese din cauza acestui virus. Ce este virusul West Nile West Nile este un tip de […]