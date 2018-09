A ajuns, surprinzător, pe podiumul celor mai mari câştiguri din reclame, depăşindu-l pe Djokovic cu 11.000.000 $. Acum, s-a calificat fără emoţii în sferturile de la US Open

Regulă confirmată: dacă e an par, lui Nishikori îi merge OK la US Open. Japonezul s-a calificat în sferturile US Open 2018, după o victorie cu 3-0.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProSport