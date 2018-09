Bianca Drăgușanu a “defilat” pe plajă cu 25.000 de euro

17:40

A murit ultimul cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul", anunță Ministerul Apărării Naționale pe site-ul său de socializare în urmă cu puțin timp. Constantin Mihalcea a încetat din viață la vârsta de 104 ani, faptele sale de eroism intrând în istorie. În perioada când era militar, Constantin Mihalcea și-a scăpat camarazii din iadul de la Stalingrad, […]