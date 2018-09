Tupeu incredibil! Mărturiile șocante făcute de polițistul pedofil, Eugen Stan. Ce a spus despre copiii pe care i-a abuzat

09:00

Banca Naţională a României a lansat o monedă din argint cu tema 150 de ani de la naşterea lui Emil Racoviţă. Tirajul pentru această emisiune este de 200 monede din argint, iar preţul de vânzare, exclusiv TVA, pentru monedă din argint, inclusiv broşura de prezentare este de 360 lei. Moneda are o valoare nominală de 10 lei, este din argint, are forma rotundă, diametrul de 37 mm, greutate de 31,103 game şi cant zimţat. Aversul monedei redă o compoziţie care cuprinde, în prim-plan, o imagine de epoc...