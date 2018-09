Primul inculpat ACHITAT pe motivul presupusei ilegalități a PROTOCOLULUI Parchet-SRI

13:20

Toader a depus o cerere de intrare in Uniunea Notarilor Publici din Romania.Cererea are numarul de inregistrare 5966/13.08.2018 si este adresata presedintelui Uniunii notarilor, Viorel Manescu. Totodata, minsitrul solicita ca, imediat dupa numirea in Uniunea Notarilor sa fie suspendat din functia de notar avand in vedere incompatibilitatea cu functia de ministru. Toader invoca recenta modificare a Legii CCR nr. 47/1992, intrata in vigoare in luna iulie. Mai precis art. 69 al 4 potrivit caruia "dupa incetarea mandatului ca urmare a expirarii termenului pentru care a fost numit, judecatorul Curtii Constitutionale poate opta pentru intrarea in avocatura sau notariat, fara examen". Pana la aceasta modificare, un fost judecator CCR putea fi primit in corpul notarilor sau in barou exclusiv in baza unui examen, la fel ca orice alt jurist. Mai exista un aspect foarte interesat. Potrivit Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, numirea in functia de notar este semnata prin ordin de ministrul Justitiei. De altfel, dl Toader ii cere presedintelui notarilor publici sa avanseze propunerea catre ministrul Justitiei.