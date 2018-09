Un șofer inconștient din Craiova face live la volan cu 4 copii în mașină!

20:30

Apropos 400 de deținuți au evadat duminică dintr-o închisoare din capitala Libiei în timpul unor lupte între grupări armate rivale, desfășurate în apropierea închisorii. Deținuții au forțat deschiderea porților închisorii Ain Zara, iar gardienii nu au putut să-i oprească, au declarat surse oficiale, potrivit b1tv. Închisoarea se află în sudul orașului Tripoli, o zonă în care […]