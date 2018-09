Veste URIAȘĂ! Românii scapă de statul la cozi! Cum se pot plăti taxele și impozitele

12:40

A revenit la marea sa dragoste, actoria, și și-a propus să se concentreze tot mai mult pe această pasiune de suflet. Liviu Vârciu, pe care telespectatorii Antenei 1 îl pot urmări, miercurea, de la 20.00, în rolul lui Costică din “Fructul oprit”, are o mare dorință, pe care speră s-o concretizeze cât de curând. “Aș vrea să joc un rol din perioada anilor ‘60- ‘70, când aveam cu toții respectul ăla mare față de doamne și domnișoare. Și mai am un mare vis. Mi-ar plăcea să joc într-un film de război...