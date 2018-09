Fotbal: Istvan Kovacs, delegat la partida Norvegia - Cipru din Liga Naţiunilor

12:40

Rectificarea bugetară va fi discutată şi adoptată în şedinţa de Guvern de miercuri, potrivit ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici."Mâine este programată o şedinţă de Guvern, cred că la ora 13:00, dacă nu înşel, în cadrul căreia vom discuta şi vom adopta rectificarea bugetară", a spus Teodorovici.Acesta a subliniat că sunt mai multe modificări intervenite faţă de proiectul publicat pe site-ul ministerului pe 6 august, fiind alocate sume importante pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice."Acel document, fiind unul indicativ, sunt mai multe modificări intervenite de la punctul în care am postat pe site prima variantă a rectificării. Atunci era un document indicativ, de atunci au mai fost discuţii cu mai multe instituţii publice, s-au alocat sume importante pentru Ministerul Dezvoltării pentru investiţii la nivel local. Am spus foarte clar că la Ministerul Finanţelor nu o să găsească uşi închis atunci când cineva doreşte bani de investiţii", a precizat ministrul.El mai spus că au fost prevăzute venituri în plus la buget "din asumarea" Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală că până la finalul acestui an îşi va respecta "până la leu" planul pe 2018."Acolo, în prima parte a anului, a fost o execuţie pe anumite zone mai mică decât cea planificată. Per total, planul a fost depăşit, dar am insistat foarte mult ca ANAF să îşi respecte obligaţiile, în special pe partea de TVA, accize, taxe vamale. Pe zona de transfer de contribuţii a fost un plus mai mare decât ne-am aşteptat pe acest an şi de acolo vine şi depăşirea de planului la şapte luni", a explicat Teodorovici.Ministrul Finanţelor a reiterat că rectificarea nu este condiţionată de un aviz pozitiv din partea CSAT."La CSAT deciziile se iau pe bază de consens, dar în final, momentul rectificării nu poate fi condiţionat de un aviz pozitiv din partea CSAT. Eu sunt convins că la discuţia de azi (marţi n.r), de la ora 13.00, de la CSAT lucrurile se vor clarifica şi cine mai are nevoie de argumente în plus le vom oferi acolo, pentru că de asta ne întâlnim şi va fi un consens pe o decizie privind bugetele structurilor care sunt membre în CSAT", a mai afirmat şeful de la Finanţe.Întrebat dacă se va merge mai departe cu rectificarea în cazul în care va blocată în CSAT, Teodorovici a răspuns "categoric da".Conform proiectului de rectificare publicat luni pe site-ul MFP, veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 8,819 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile cresc cu 9,926 miliarde de lei.Varianta anterioară a proiectului de rectificare, publicată pe 6 august, prevedea că veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 5,99 miliarde lei şi cheltuielile cu aproximativ 7,097 miliarde lei.AGERPRES/(AS-editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Alexandru Cojocaru)