Accident grav în Berceni! O mașină a fost răsturnată și a ajuns cu roțile în sus! Pompierii și ambulanța au intervenit rapid

Mijlocașul Eduard Florescu a semnat un contract valabil pe o perioadă de trei ani cu de FC Botoșani și are șanse mari să denbuteze pentru gruparea moldavă în duelul de luni cu Sepsi Sf. Gheorghe. În vârstă de 21 de ani, Eduard Florescu, fost jucător la CS Mioveni, a semnat cu Viitorul Constanța dar aventura […] The post Florescu a semnat pe trei ani cu FC Botoșani și vrea să se răzbune pe Hagi: „Voi demonstra cine sunt! Am dorință de revanșă!” appeared first on Cancan.ro.