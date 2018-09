Meciul dintre Portugalia U21 și România U21 nu va fi transmis la TV

11:00

Danezul Thomas Grønnemark, 42 de ani, a intrat în Guinness Book în 2010 cu cea mai lungă aruncare: 51,33 de metri.Jürgen Klopp, mereu un perfecționist, povestește: "Niciodată nu auzisem de un antrenor pentru aruncările de la margine. Când am aflat de el, am știut că vreau să-l întâlnesc. Iar din clipa în care l-am întâlnit am fost sută la sută sigur că vreau să-l angajez". Și Liverpool l-a luat imediat. ...