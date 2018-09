Ozana Barabancea, primele mărturii despre decesul părinților: “A murit de inimă, pe masa de operaţie. A fost o lecţie de smerenie”

14:30

Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de ploi şi vijelii pentru judeţele Bihor și Arad, până la ora 15.00. Potrivit avertizării nowcasting transmise de ANM, până la ora 15.00, se află sub cod portocaliu de ploi şi vijelii localitățile Ciumeghiu și Avram Iancu din Bihor și Sântana, Chișineu-Criș, Șiria, Pâncota, Târnova, Macea, Șimand, Sintea […]