Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 5 septembrie 2018. Fecioarele sunt dezamăgite de un prieten

Curs BNR 4 septembrie 2018. Banca Naţională a României (BNR) a anunţat marţi, 4 septembrie, un curs de referinţă de 4,6321 lei/euro, în scădere cu 0,12% faţă de nivelul atins luni. Este cel mai scăzut nivel din ultima lună. Curs BNR 4 septembrie 2018. Marţi, euro a ajuns la 4,6321 lei, cel mai slab nivel din 6 […]