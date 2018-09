Antonia și-a luat interviu: ”Aş vrea să îmbătrânesc în partea de sus că oricum mi-o injectez”!

15:40

Randy Weston, un pianist extraordinar, care a revoluționat jazz-ul cu talentul său, a murit în reședința lui din Brooklyn. Regretatul artist avea 92 de ani. De-a lungul întregii sale cariere, el a sărbătorit rădăcinile jazz-ului în cultura africană, motiv pentru care melodiile lui au ajuns la sufletele oamenilor din mai multe colțuri ale lumii.