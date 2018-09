MM a făcut anunțul » Unde va juca FCSB următorul meci de pe teren propriu! Nu revin pe Arena Națională

22:20

Mihai Stoica a vorbit despre rolul pe care îl are el la FCSB în acest moment. Recunoaște că, având pedeapsa complementară încă în vigoare, nu mai are autoritatea de altădată, însă cu toate acestea discută permanent cu Gigi Becali și are puterea de a-l convinge. "Eu nu mai am credit atât de mare. Nu știu de ce. Poate am greșit. Da, am greșit cu Golofca. Ok, recunosc. Aveam nevoie de un jucător de viteză, nu aveam soluții. ...