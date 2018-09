Catalonia îşi reia demersurile pentru independenţă

00:10

Primarul general, Gabriela Firea, a precizat marţi că a oficiat cununia civilă a fiului lui Liviu Dragnea pentru a-şi onora promisiunea faţă de cei doi miri, dar că nu a dorit să participe la nuntă, având în vedere discuţiile şi mesajele pe care le-a avut cu preşedintele Partidului Social Democrat."Am promis celor doi tineri că voi oficia cununia civilă cu mult înainte de a avea ultimele discuţii cu domnul Dragnea, din care a reieşit că nu va schimba nimic în atitudinea faţă de mine şi am vrut să mă ţin de cuvânt faţă de cei doi tineri, pentru că ei nu au nicio vină şi în continuare consider că nu am făcut un lucru rău. (...) Ar fi fost urât din partea mea să nu merg să oficiez cununia civilă, dar a fi mers la nuntă şi a fi stat la masă, a socializa, a mânca, a dansa, a mă simţi bine ar fi însemnat să îmi fie ruşine de mine, având în vedere discuţiile şi mesajele şi tot ceea ce se întâmplase între mine şi domnul Dragnea - atât mie, cât şi soţului meu - şi am luat decizia, în familie, de a nu participa, în primul rând pentru a nu fi ipocriţi şi să mergem la o nuntă de dragul aparenţelor", a declarat Firea pentru TVR.Ea a menţionat de asemenea că proiectele "delicate, care creează o problemă PSD şi au creat în ultima perioadă o dificultate de comunicare şi de percepţie publică" nu au fost decise într-un cadru larg, democratic, în forurile de conducere ale partidului, ci de "un grup restrâns".Firea a adăugat că în urmă cu aproximativ o jumătate de an şi-a dat seama că anumite proiecte ale Primăriei sunt blocate la nivelul ministerelor, din dorinţa lui Liviu Dragnea."Am încercat să am mai multe discuţii, i-am spus că timpul trece, am început să filosofăm, că voi pierde şi eu, dar nu numai eu, şi dacă se bucură cineva că Gabi Firea scade în sondaje sau că nu mai ia un mandat de primar general, acesta e un lucru derizoriu, este un lucru infim în întreaga economie a analizei politice pentru un partid, dar va pierde echipa şi va pierde şi dumnealui, pentru simplul motiv că tot ceea ce se întâmplă în capitală este vizibil la nivel naţional, orice groapă din Bucureşti este filmată de televiziunile naţionale, nu numai de un post tv local", a declarat ea.Gabriela Firea a mai precizat că deşi Liviu Dragnea a nominalizat-o drept candidată pentru funcţia de primar general şi a susţinut-o în campania electorală, după că ce a obţinut mandatul de edil, preşedintele PSD "s-a lăsat influenţat de anumite persoane"."I-au spus şi l-au convins că eu sunt mereu pe şantiere, sunt în spitale, sunt în şcoli, sunt mereu pe teren şi presa vine şi mă mediatizează pentru că am un scop, scopul fiind acela de a confisca o candidatură a domniei sale la Palatul Cotroceni şi, poate, să iau şi partidul", a afirmat ea.Firea a adăugat că nu şi-a dorit o candidatură pentru funcţia de preşedinte al României. AGERPRES/ (A - autor: Irinela Vişan, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu)