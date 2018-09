Sfântul zilei. Profetul ucis

00:15

În ultimele săptămâni s-au înmulţit ştirile cu incidentele provocate de urşi. De la animale care intră în oraşe până la cele care atacă oameni în zonele turistice, urşii par că sunt omniprezenţi. Au devenit într-adevăr o problemă sau în spatele acestor ştiri se află alte interese? Este întrebarea logică pe care ne-am pus-o. Din discuţiile cu specialişti am aflat că urşii nu au devenit peste noapte mai agresivi şi că, în unele situaţii, chiar oamenii sunt cei care îi ademenesc în zonele locuite. Dar cea mai importantă informaţie pe care am primit-o constă în diferenţa numărului de urşi estimaţi în România. În timp ce ONG-urile care susţin protejarea lor estimează populaţia acestor animale la 6.800 de exemplare, vânătorii spun că este vorba de aproape 12.000 de mamifere. Diferenţa între cele două tabere apare şi la posibilele soluţii oferite: în timp ce ONG-urile susţin că specia trebuie protejată, vânătorii afirmă că o mare parte din populaţia de urşi ar trebui împuşcată. Care este miza? Pentru a împuşca un urs în România se plătesc între 8.000 şi 35.000 de euro. Numai dacă am accepta că trebuie sacrificaţi 5.200 de urşi, diferenţa dintre estimarea vânătorilor şi cea a ONG-urilor, s-ar ajunge la o afacere care începe de la 40 de milioane de euro şi care poate ajunge la 180 de milioane de euro. O miză serioasă, care justifică propagarea cu insistenţă a ştirilor cu urşi scăpaţi de sub control.