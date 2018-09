CSM discută, miercuri, acţiunea disciplinară exercitată de IJ faţă de procurorul DNA Marius Iacob

21:10

În urmă cu mai bine de 20 de ani, Narcisa Suciu a concurat pe scena Cerbului de Aur cu… Christina Aguilera. Deși americanca este considerată în prezent una dintre cele mai bune voci ale lumii, Narcisa Suciu a trimis-o acasă pe Aguilera fără nici un premiu. A învins-o detașat pe Christina Aguilera, dar povestea acestei […]