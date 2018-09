Se deschide cea mai frumoasă autostradă din România

11:50

„Respect Comisia și am răspuns acestei invitații care are legătură cu activitatea de director, nu cu declarațiile diplomatice sau cu activitățile mele diplomatice. În ceea ce privește declarația pe care am făcut-o, bineînțeles că mi-o mențin, ea este concordantă cu realitatea, concordantă cu ceea ce practic a declarat și Guvernul american. Consider că am spus un adevăr și consider că am lucrat în interesul național. Nu înțeleg cum poate cineva să afirme că am interferat cumva în politica americană când este vorba despre o persoana privată. Nu am văzut mic cel mai mic gest, atitudine sau declarație din partea americană care să îmi confirme acest lucru. Dacă există un interes politic pentru a pleca din această funcție, și văd că există, acesta este determinat de rațiuni politice, care trebuie explicate. Eu nu mi le explic, nu are legătură cu diplomația și cu faptul că mi-am făcut datoria în interesul național”, a declarat George Maior la începutul audierii. Întrebat dacă a vorbit cu preşedintele Klaus Iohannis despre rechemarea sa de la post, George Maior a spus că nu. „Am avut ieri o discuţie cu domnul Meleşcanu, în care am explicat foarte detaliat argumentele care cred că reprezintă un punct de vedere valid”, a precizat acesta. Fostul director al SRI, George Maior, urmează să dea explicaţii în Comisia de control al SRI în legătură cu declaraţii făcute de fostul şef al Agenţiei Naţionale de Integritate Horia Georgescu.