Japonia recunoaşte pentru prima dată că un muncitor de la Fukushima a murit din cauza expunerii la radiaţii

11:30

Serena Williams, cap de serie numărul 17, a declarat după calificarea în semifinalele US Open, ultimul Grand Slam al anului, că mai are un drum lung de parcurs până la victorie la Flushing Meadows, care i-ar aduce al 24-lea titlu de Mare Şlem, relatează AFP.Williams, care a învins-o pe Karolina Pliskova (Cehia) cu 6-4, 6-3, a declarat după meci: ''Nu am jucat prea bine la început. Mi-am spus că trebuie să fac mai puţine greşeli, pentru că am ratat mult. Dar să baţi o jucătoare din Top 10 este o etapă importantă. Am acum senzaţia că sunt la un nivel la care pot rivaliza cu celelalte jucătoare de aici''.După ce a lipsit anul trecut de la Flushing Meadows, deoarece a născut-o pe fetiţa sa Olympia, cea mai mică dintre surorile Williams (36 ani) se află acum la doar două victorii de egalarea recordului absolut de titluri de Mare Şlem, deţinut de Margaret Court: ''Nu eram departe nici la Wimbledon (unde a fost învinsă în finală de Angelique Kerber - n.r.), aşa că nu vreau să anticipez. Chiar dacă sunt în semifinale sau finală, drumul este încă lung până la victorie. S-a dovedit la Wimbledon. Nu mai am 10 ani în faţă ca să câştig alte Grand Slam-uri, aşa că fiecare meci contează mult pentru mine''.În penultimul act, americanca o va înfrunta pe letona Anastasija Sevastova (18 WTA), care a eliminat-o în sferturi pe americanca Sloane Stephens, numărul trei mondial şi deţinătoarea titlului la US Open, cu 6-2, 6-3. AGERPRES/(autor: Teodor Ciobanu, editor Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)