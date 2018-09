Premierul Viorica Dăncilă va efectua joi o vizită de lucru în Spania

13:30

Partidul Social Democrat este condus "unic, dictatorial", iar cine îndrăzneşte să aibă anumite păreri este acuzat că face parte din statul paralel, că este An Centenar sau că nu doreşte ordonanţă pe amnistie şi graţiere, a afirmat miercuri, într-o conferinţă de presă, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepreşedinte al PSD.Întrebată dacă ar trebui să se retragă liderul PSD Liviu Dragnea, Firea a reafirmat că "un pas lateral" ar fi benefic partidului, guvernului şi ţării, dar a arătat că acest aspect ar trebui discutat statutar în forurile de conducere ale partidului."Declaraţia a fost făcută la finalul unei ore şi jumătate de interviu, la final de emisiune (n.r. - marţi seara), am răspuns întrebării dacă ar fi mai bine ca domnul Dragnea să facă un pas lateral, să se retragă. Şi am spus: vorbesc în nume personal, nu m-am consultat cu nimeni, nu mă fac purtătorul de cuvânt al nimănui, nu doresc sub nicio formă să intru în coliziune cu colegii mei pe care îi stimez, dar prin prisma că a blocat proiectele Capitalei, proiecte majore care nu puteau fi realizate la nivel de primărie, eu cred că un pas lateral al fi benefic ţării, Guvernului şi formaţiunii noastre politice. Dar aceste lucruri eu consider că trebuie să fie discutate la nivel statutar, între oameni maturi şi echilibraţi, care face apel întotdeauna, ca şi mine, la legislaţie, la regulamente, la onoare. Aceste lucruri trebuie afirmate public", a spus Firea.Ea a declarat că nu este de acord "să înceapă o dizidenţă informală în partid"."Nu sunt de acord, aşa cum s-a mai întâmplat din nefericire în trecut, să înceapă o dizidenţă informală în partid, care nu ar face altceva decât ar măcina formaţiunea politică din interior, ar crea blocaje la nivelul administraţiei publice centrale şi locale şi ar transforma PSD în trei PSD mai mici - unii cu Dragnea, unii cu Firea şi unii la mijloc care nu ştiu ce să facă. Sub nicio formă nu voi face un gest care să atace unitatea partidului, solidaritatea noastră, dar şi această solidaritate... cred că s-a mers prea departe cu acest concept, în sensul că cine îndrăzneşte să spună că ceva nu merge - şi într-o familie mai spunem (...). Nu cred că e normal să ajungem ca într-o formaţiune politică condusă unic, dictatorial, să nu poţi să spui nimic, pentru că, dacă spui, imediat şi se închide gura că nu eşti solidar, că nu eşti unit, că e anul Centenar, că te dai cu statul paralel, deşi nu ai tăiat porcii cu statul paralel, că vrei să cadă guvernul şi că nu vrei ordonanţă pe amnistie şi graţiere", a afirmat Gabriela Firea.Primarul a susţinut că Liviu Dragnea a vrut "să caroteze" proiecte majore ale Capitalei şi a dorit tăierea bugetului Primăriei Generale cu 40%."Primul nostru conflict major a fost anul trecut, la final, când domnia sa era de acord, şi am avut dovezi în acest sens, ca Primăriei Capitalei să i se taie 40% din buget. Atunci când era creionat bugetul de către Ministerul Finanţelor la sfârşitul anului. Am avut noroc cu faptul că au fost colegi care au spus că va fi o catastrofă pentru Capitală această tăiere. M-am luptat şi eu la acel moment şi am spus că nu voi accepta sub nicio formă să fie tăiat bugetul Primăriei Capitalei cu aproape jumătate. Şi am şi spus că voi pleca din toate funcţiile politice, pentru că nu pot asista la falimentul Capitalei. (...) Acela a fost primul nostru, să spunem, conflict deschis (...). După o oră-două la o întâlnire pe care o aveam cu premierul din acel moment, Mihai Tudose, a venit şi domnia sa, cumva să se prezinte că a salvat situaţia. Dar noi ştim foarte bine, nu suntem copii de grădiniţă şi nu ne minte nimeni, ştim foarte bine, la orele târzii din noapte când se încheia bugetul, cine a spus să se taie din bugetul Capitalei, cine a fost autorul moral politic, şi anume domnul Dragnea. (...) ", a spus Gabriela Firea.Ea a afirmat că a trecut peste acel moment, dar şi-a pierdut încrederea."(...) Mi-am dat seama că una este ceea ce vorbim personal, zâmbetele, asigurările şi încurajările, şi alta este în planul realităţii, şi anume că nu sprijină proiectele Capitalei, ba chiar vrea să le caroteze prin, de exemplu, acceptarea tăierii a 40% din buget. Vă daţi seama ce dramă ar fi fost pentru toţi bucureştenii. Am evitat-o, pentru că am spus că renunţ la absolut orice funcţie din partid, plec, rămân simplu membru - de asta nu mă dezic - (...) dar nu pot să fiu părtaşă la ceea ce se întâmplă", a detaliat primarul general.Gabriela Firea a subliniat că nu doreşte să "dea apă la moară" celor care spun că există deja o grupare de disidenţi anti-Dragnea."Eu cred că la primul Comitet Executiv care va fi convocat cei care au un cuvânt de spus similar mie să-l facă public. Dacă nu mai este nimeni, nimeni în CExN care să aibă un punct de vedere similar cu al meu, atunci înseamnă că totul este extraordinar, că domnul Dragnea şi-a dus la bun sfârşit planul de a-i dezinforma pe toţi, de a-i manipula sau poate că eu nu am dreptate. Dar eu voi aştepta trecerea timpului şi cu siguranţă mi se va da dreptate. Eu nu vreau să aduc nici cel mai mic reproş colegilor mei referitor la votul de la Neptun. (...) Eu nu m-am coalizat cu nimeni, nu fac parte din nicio, cum s-a spus în ghilimele, gaşcă, din nicio grupare din rezistenţi în PSD. Sunt un membru PSD care are şi funcţii prin votul colegilor şi am spus un punct de vedere argumentat după ce am discutat cu domnul Dragnea toate aceste subiecte de mult timp, dar fără ecou. (...) Voi respecta decizia colegilor dacă voi avea de suferit de pe urma declaraţiilor mele şi de asemenea voi avea curajul să spun în CExN, în Biroul Permanent sau public: Nu lucrez sub teroare, nu-mi plac şobolănismele, am avut suficient parte de ele până acum. (...) Nu mă alături acestui stil de management politic", a mai spus vicepreşedintele PSD. AGERPRES/(A-autor: Cătălina Matei, editor: Mihai Simionescu, editor online: Alexandru Cojocaru)