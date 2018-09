Comisarul european pentru Buget acuzatii fără precedent : Unele ţări din Europa, printre care şi România, vor să DISTRUGĂ proiectul UE

15:10

Preţul lemnului de foc pentru populaţie s-a scumpit cu 10% în ultimul an, de la 154 lei pe metrul cub în 2017, la 170 lei pe metrul cub în 2018, potrivit reprezentanţilor Romsilva, care au calculat un preţ mediu al lemnului de foc din pădurile Romsilva, pe toate specile şi sub toate formele de exploatare, fie că lemnul e tăiat în pădure, în depozit sau sub alte forme.