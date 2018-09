Adela Popescu și Radu Vâlcan, discuție „aprinsă” în mașină: «Nu e normal să-mi spui; „Iubita ești grasă!”»

10:30

Negocierile în legătură cu programul de vizitare al micuței Anastasia au fost dure! Liviu Vârciu și Anda Călin au căzut la o înțelegere, în cele din urmă, fără să fie nevoie să ajungă în fața unei instanțe, potrivit Libertatea. Vă reamintim că la începutul lunii lui Cuptor, actorul din serialul "Fructul oprit" a anunțat pe […]