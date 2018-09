Guvernul a majorat cuantumul sprijinului financiar acordat beneficiarilor programului ''Bani de liceu''

15:30

Miza alegerilor europene de anul viitor va fi însăşi supravieţuirea Uniunii Europene, a afirmat eurodeputatul conservator german Manfred Weber, care şi-a anunţat miercuri candidatura pentru postul de preşedinte al Comisiei Europene, informează dpa şi AFP."Suntem la o răscruce de drumuri (...) Suntem ameninţaţi din exterior şi din exterior", a declarat el presei la Bruxelles, după ce anterior a confirmat pe Twitter că vrea să devină "candidatul din fruntea listei PPE pentru alegerile europene din 2019 şi viitorul preşedinte al Comisiei Europene". I want to become the @EPP's lead candidate for the 2019 European Elections and be the next President of the European Commission. Europe needs a new beginning and more democracy. #Spitzenkandidaten 3/3— Manfred Weber (@ManfredWeber) September 5, 2018"Europa (...) are nevoie de un nou plan. Sunt ferm convins că astăzi este vorba de instinctul de autoconservare al Europei. Este vorba despre apărarea valorilor şi despre supravieţuirea stilului de viaţă european", a spus el.În timpul recentelor discuţii între colegii săi conservatori europeni despre opţiunea lor pentru preşedinţia Comisiei Europene, Weber a spus că s-a tot întrebat: "Pot face faţă provocărilor? Pot să-mi aduc contribuţia?"."Iar răspuns meu este 'da'. Da, sunt pregătit pentru asta", a adăugat el.Definindu-se ca un "om politic european", Weber a spus că vrea să construiască "punţi" cu cetăţenii europeni şi să depăşească clişeele unei "Europe de Est împotriva Vestului" sau unei Europe "a bogaţilor şi a săracilor".Manfred Weber, membru al Uniunii Creştin-Sociale (CSU), aripa bavareză a Uniunii Creştin-Democrate (CDU), formaţiunea cancelarului Angelei Merkel, este europarlamentar din 2004.În vârstă de 46 de ani, Manfred Weber, lider din 2014 al grupului Partidului Popular European (PPE) din PE, s-ar bucura de susţinerea CSU şi a Angelei Merkel, conform presei germane. Weber este primul membru al PPE care îşi anunţă candidatura, cu o zi înainte de deschiderea oficială a procesului de depunere a candidaturilor, care se va încheia la 17 octombrie.În cazul în care va obţine sprijinul PPE la un congres al partidului care va avea loc la Helsinki la 7 şi 8 noiembrie, Weber are şanse mari să-i urmeze în funcţie lui Jean-Claude Juncker după alegerile europene din mai 2019.Candidatura sa lansează pregătirile diferitelor partide politice pentru alegerile europene. Acestea speră să poată conta pe aşa-numiţii 'Spitzenkandidaten', ceea ce înseamnă capii de listă, pentru a conduce campania şi a câştiga preşedinţia executivului european.Legislaţia UE prevede că şefii de stat şi de guvern propun Parlamentului European un candidat la preşedinţia Comisiei Europene "ţinând cont de alegerile pentru Parlamentul European".AGERPRES/(AS - autor: Ionuţ Mareş, editor: Sorin Popescu, editor online: Ady Ivaşcu)