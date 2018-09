Un tânăr de 21 de ani s-a căsătorit cu o femeie de 71 de ani! Care a fost motivul

13:20

Monica Tatoiu (62 de ani) a recunoscut că face plajă goală pușcă atunci când merge în vacanță în străinătate. Ea a mers în această vară în vacanță alături de soțul ei, Victor Tatoiu și a înotat fără costum de baie. Vedeta susține că este un sentiment incomparabil și că îi place să facă plajă și […] The post Monica Tatoiu face plajă goală pușcă: „Știi ce mișto e?” appeared first on Cancan.ro.