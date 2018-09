SUA: Facebook recunoaşte că a reacţionat prea lent la amestecul străin în alegeri; Twitter spune că nu a fost pregătită pentru manipulare

17:40

Filmul "Roma" al regizorului mexican Alfonso Cuarón, lungmetrajul "Les Freres Sisters" al realizatorului francez Jacques Audiard, pelicula "Double Vies", regizată de cineastul francez Olivier Assayas, şi "The Favourite" al regizorului grec Yorgos Lanthimos se aflau miercuri în fruntea pronosticurilor pentru câştigarea Leului de Aur din 2018, în a treia zi a celei de-a 75-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia (Mostra), relatează AFP.Relatare cu accente autobiografice, filmul "Roma", regizat de Alfonso Cuaron, care prezintă povestea a două femei de condiţie socială diferită în Mexicul anilor 1970, şi-a câştigat favorurile presei străine prezente la Lido. Este urmat la egalitate de "Les freres Sisters", un western semnat de Jacques Audiard, de "Doubles Vies", comedie dramatică despre viaţa unui editor (Guillaume Canet) depăşit de noua modă a cărţilor digitale, şi de "The Favourite", o intrigă muşcătoare cu acţiunea plasată în secolul al XVIII-lea în timpul reginei Anne a Marii Britanii. Cele trei producţii cinematografice sunt urmate topul pronosticurilor de "First Man", un film biografic despre astronautul Neil Armstrong, primul om care a păşit pe Lună (cu Ryan Gosling), de filmul cu accente horror "Suspiria", un remake al clasicului film omonim din 1977 regizat de Dario Argento, semnat de italianul Luca Guadagnino, şi de westernul fraţilor Coen, "The Ballad of Buster Scruggs".Bogată în portrete de femei puternice şi în filme aparţinând unor genuri diferite (istorice, western, horror) şi în remake-uri, Mostra 2018 propune spectatorilor şi povestiri dedicate flagelurilor epocii noastre, precum terorismul şi fanatismul.Vedetele nu au lipsit de pe covorul roşu, precum cântăreaţa pop Lady Gaga - care a venit la Veneţia pentru a prezenta în afara competiţiei remake-ul "A Star Is Born" - şi actorii Natalie Portman, Emma Stone şi Ryan Gosling. Sursa foto: (c) Tony Gentile/ REUTERSPalmaresul va fi dezvăluit sâmbătă de juriul prezidat anul acesta de cineastul mexican Guillermo del Toro, câştigătorul de anul trecut al premiului Leul de Aur, cu filmul "The Shape of Water". AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Florin Bădescu, editor online: Ady Ivaşcu)