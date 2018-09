Constanţa: Un bărbat de 69 de ani a murit după ce a căzut în casa scării din blocul în care locuia

14:20

Partida dintre România și Muntenegru, de vineri, 7 septembrie, ora 21:45, de la Ploiești, prima partidă a tricolorilor în Liga Națiunilor, va fi arbitrată de o brigadă din Slovacia. La centru se va afla Ivan Kruzliak, iar arbitri asistenți vor fi Tomas Somolani și Branislav Hancko. Al patrulea oficial desemnat este Tomas Mokos, în timp […]