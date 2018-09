UPDATE În jur de 100 de persoane bolnave la bordul avionului Emirates, anunţă autorităţile din New York

17:50

Celebra colecţie a miliardarului american Barney A. Ebsworth, ce include aproape 90 de opere create de mari maeştri ai artei, precum Jackson Pollock şi Edward Hopper, estimată la 350 de milioane de dolari, va fi pusă în vânzare în cadrul unei licitaţii ce va fi organizată de casa Christie's la New York, în luna noiembrie, au anunţat miercuri organizatorii, citaţi de AFP.În ultimii ani, casa Christie's a organizat mai multe licitaţii antologice, inclusiv vânzarea colecţiilor care au aparţinut soţilor Peggy şi David Rockefeller (835 milioane de dolari, în 2018) şi cuplului Yves Saint Laurent - Pierre Berge (484 milioane de dolari, în 2009). Anul trecut, aceeaşi casă a stabilit un nou record mondial cu un tablou pictat de Leonardo da Vinci, "Salvator Mundi", adjudecat la New York cu 450 de milioane de dolari.Colecţia Ebsworth, prezentată de specialiştii de la Christie's drept "cea mai importantă colecţie de artă americană din secolul al XX-lea", conţine opere majore semnate de Willem de Kooning, Franz Kline şi Georgia O'Keeffe.Estimat la 70 de milioane de dolari, "Chop Suey", un ulei pe pânză pictat de Edward Hopper în 1929, una dintre vedetele licitaţiei, reprezintă cea mai importantă operă a artistului american aflată încă într-o colecţie privată. În 2012, tabloul a fost prezentat la Paris cu ocazia unei retrospective dedicate lui Edward Hopper la Grand Palais, care a doborât recordurile de vizitatori deţinute de acel spaţiu expoziţional."Woman as landscape" (1955), un tablou de Willem de Kooning, reprezentant de seamă al expresionismului abstract, este estimat la 60 de milioane de dolari, în timp ce lucrarea "Composition with red strokes" (1950), de Jackson Pollock, a fost estimată la 50 de milioane de dolari.Miliardarul american Barney A. Ebsworth a întreţinut o îndelungată relaţie de prietenie cu pictoriţa americană Georgia O'Keeffe, un nume major în rândul pictorilor modernişti din secolul al XX-lea. Mai multe uleiuri pe pânză ale sale, inclusiv lucrarea "Horn and Feather" (1937), estimată la 1 milion de dolari, vor fi puse în vânzare în cadrul acestei licitaţii.Opere semnate de alţi artişti americani importanţi, precum Marsden Hartley, Charles Sheeler, William Glacken şi Elie Nadelman, fac parte din catalogul acestei vânzări excepţionale. O natură moartă, ce nu are titlu, dar este semnată de Patrick Henry Bruce, datată din 1924, a fost estimată la 3 milioane de dolari.Decedat în aprilie 2018 la vârsta de 83 de ani, colecţionarul american Barney A. Ebsworth a făcut avere în industria transporturilor, în special în domeniul croazierelor de lux. Inclus în topul celor mai mari colecţionari de artă din lume, Barney A. Ebsworth a fost membru în consiliile de administraţie de la National Gallery din Washington, Seattle Art Museum şi St. Louis Art Museum.Până la licitaţia din noiembrie, mai multe opere selectate din această colecţie, inclusiv lucrări de Edward Hopper, Jackson Pollock, Willem de Kooning, Franz Kline şi Georgia O'Keeffe, vor fi prezentate la Paris (6-9 septembrie), New York (7-12 septembrie), Hong Kong (28 septembrie-3 octombrie), San Francisco (16-20 octombrie) şi Los Angeles (23-27 octombrie).