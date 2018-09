Războinica Beatrice a făcut senzație la Exatlon! A învățat să înoate și l-a impresionat pe Cosmin Cernat

15:20

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, miercuri, la Palatul Victoria, că Guvernul a decis menținerea în anul 2019 a voucherelor de vacanță în valoare de 1.450 de lei. „Am stabilit la nivelul Guvernului continuarea unei măsuri foarte apreciată, atât de angajații din sistemul public cât și din sectorul turismului. Mă refer la menținerea în anul 2019 […] The post Guvernul a decis păstrarea voucherelor de vacanță în 2019! Care este valoarea lor appeared first on Cancan.ro.