Patru morți în urma prăbușirii unui elicopter în Cehia

Acest medicament este folosit în mod frecvent de foarte mulți români, însă a apărut un risc major. Administrarea diclofenacului crește riscul bolilor de inimă, arată un studiu care a fost publicat în British Medical Journal. Medicamentul poate provoca insuficiență cardiacă, infarct și bătăi neregulate ale inimii. Studiul a fost efectuat de cercetători britanici și este unul dintre […]